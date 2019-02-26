رفض كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في باكستان اليوم الثلاثاء تصريحات للهند بأنها قصفت "معسكرات إرهابية" داخل الأراضي الباكستانية وتعهدوا بإثبات خطأ مزاعم نيودلهي محذرين من أن بلادهم سترد على العدوان الهندي. وقالت لجنة الأمن الوطني الباكستانية ومن بينهم رئيس الوزراء عمران خان في بيان إنها "رفضت بشدة زعم الهند استهداف معسكر إرهابي مزعوم قرب بالاكوت و(رفضت) زعم وقوع خسائر بشرية كبيرة".

وقالت اللجنة "ستجرى اتصالات مع قادة العالم لكشف السياسة الهندية غير المسؤولة".

وحذرت أيضا من أن "باكستان سترد في الوقت والمكان اللذين تقررهما".

وقال وزير خارجية الهند إن طائرات بلاده نفذت اليوم الثلاثاء ضربات جوية ضد معسكر لإرهابيين في الأراضي الباكستانية .

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان ترفض تصريحات هندية عن قصف "معسكرات إرهابية" على أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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