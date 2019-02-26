بعد الضربة الجوية.. الصين تدعو الهند وباكستان إلى "ضبط النفس"

حضت الصين الثلاثاء الهند وباكستان على ممارسة ضبط النفس في أعقاب الضربة الجوية الهندية على "معسكر تدريب" لإسلاميين في خطوة زادت من حدة التوتر بين البلدين حول منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ للصحافيين "نأمل أن تمارس كل من الهند وباكستان ضبط النفس وتتبنيان إجراءات تساعد في استقرار الوضع في المنطقة وتحسين علاقاتهما الثنائية"