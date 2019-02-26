إعلان جداول وأرقام جلوس "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2018/ 2019

القنصلية العامة المصرية بالمملكة العربية السعودية السعودية ـ ليندا سليم: أعلن المكتب الثقافى المصرى فى الرياض وجدة بالقنصلية العامه المصرية بالمملكةالعربية السعودية عن اتاحة جداول وأرقام الجلوس للطلاب الذين سيؤدون الامتحان على نظام امتحانات ابناؤنا في الخارج للطلاب الذين سيؤدون الامتحان على نظام امتحانات ابناؤنا في الخارجللعام الدراسي 2018- 2019. يمكن الإطلاع على ارقام الجلوس والجداول من الصف الأول الإبتدائي الى الصف الثاني الثانوي وذلك من خلال الرقم القومي للطالب

الرابط:

http://seat.sabroad.emis.gov.eg http://sabroad.emis.gov.eg/schedule.aspx /



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