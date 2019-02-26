سفير فنزويلا بموسكو: قافلة المساعدات الأمريكية لنا تحتوى بضائع منتهية الصلاحية

وكالات

صرح سفير فنزويلا لدى روسيا، كارلوس رافائيل فاريا تورتوس، بأن قافلة المساعدات الإنسانية، التي فشلت الولايات المتحدة مؤخرًا في إدخالها إلى فنزويلا، تحتوي على عقاقير منتهية الصلاحية وطعام فاسد.

وأضاف تورتوس في تصريحات صحفية، نشرتها وكالة أنباء /سبوتنك/ الروسية، اليوم "الثلاثاء" "يجدر بي أن أضيف أن الولايات المتحدة ترسل إلينا منتجات لم يقم أحد بتفتيشها.

وتفيد المصادر بأن الصناديق تحتوى على طعام

فاسد وأودية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام".كما أوضح السفير الفنزويلي، أنه لا توجد منظمة مسئولة عن تفتيش القوافل الإنسانية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قامت بفحص قافلة المساعدات الأمريكية.ولفت الدبلوماسي الفنزويلي إلى أن كاراكاس لا ترفض المساعدات الإنسانية الأجنبية بشكل عام، فسبق وأن قبلت بلاده سبعة أطنانمن الأدوية من روسيا، بعد أن تأكدت الحكومة الفنزويلية من أن هذه المساعدات قد تم تقديهما بنية صادقة ودون تمثيلها أية مخاطر.وحذرت كاركاس من أن دخول أي مركبة بشكل غير قانوني إلى الأراضي الفنزيولية سيعتبره الضباط العسكريون في البلاد بأنه "جريمة".ويُذكر أن المعارضة الفنزويلية أخفقت، يوم السبت الماضي، في إيصال مساعدات إنسانية، شملت منتجات وعقاقير من الولايات المتحدة وغيرها من الدول، إلى فنزويلا عبر كولومبيا والبرازيل، فيما رفض الرئيس نيكولاس مادورو تسلم المساعدات التي ترعاها الولايات المتحدة.