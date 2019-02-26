السعودية تتبرع بـ 500 مليون دولار مساعدات عاجلة لليمن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 فبراير 2019 01:31 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تبرعها بقمية 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة السريعة فى اليمن التى أطلقتها الأمم المتحدة.

واتهم عبدالله ربيعة رئيس الوفد السعودى، خلال كلمة باجتماع الدول المانحة بشأن اليمن فى جنيف، اليوم الثلاثاء، الحوثيون بنهب المساعدات والعمل على تفاقم الأزمة الإنسانية بالانتهاكات.

ويعقد اليوم في جنيف مؤتمر للمانحين من أجل جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ودعا برنامج الغذاء العالمي المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء، فيما أوضح المتحدث باسم البرنامج فيرهوسل أن اثنين وعشرين مليون يمني، أي ما يعادل سبعين في المئة من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية.

فيما قالت وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، إن أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن ازدادت إلى حد المجاعة.

وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية مارك لوكوك، إن مساعدات الإمارات والسعودية ساهمت في تخفيف المجاعة في اليمن.