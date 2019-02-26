كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تستعد لغزو فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لغزو فنزويلا من خلال نقلها جنودا إلى بورتوريكو وكولومبيا المجاورة لكاراكاس.

وقال باتروشيف: "من خلال إظهار الغطرسة والإستعلاء تجاه الشعب الفنزويلي، تستعد الولايات المتحدة لغزو عسكري لدولة مستقلة وتقوم بالتحضير لذلك من خلال نقل قوات عسكرية إلى بورتوريكو وكولومبيا