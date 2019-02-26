كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تعلن الاحتفاظ بالعقوبات ضد كوريا الشمالية بغض النظر عن نتائج القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة ماينيتشي شيمبون، نقلًا عن مصدر في الحكومة، أن الحكومة اليابانية، أبلغت الولايات المتحدة أنها تخطط للحفاظ على العقوبات الاقتصادية ضد كوريا الشمالية في المستقبل المنظور، حتى لو كانت واشنطن تدرس تخفيف الإجراءات التقييدية على البلاد بناء على نتائج قمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال المصدر، إنه لا يوجد ضمان بأن تتخذ كوريا الشمالية خطوات فعالة لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، حتى لو توصل "ترامب" و"كيم" إلى مثل هذا الاتفاق في القمة الثانية.

ووفقًا للصحيفة، أضاف المصدر: "لذلك، أبلغ مسؤولون يابانيون على مستوى العمل، الولايات المتحدة أنه من السابق لأوانه تقديم التعاون الاقتصادي والمساعدة الإنسانية لكوريا الشمالية".

وأضافت الصحيفة: "علاوة على ذلك، تريد طوكيو الاحتفاظ بعقوبات كوريا الشمالية كبطاقة تفاوضية خلال المناقشات حول قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية في السبعينيات والثمانينيات".