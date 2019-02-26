خمس رصاصات لتوقيف شخص حاول تعريض الشرطة للخطر في بوجدور

استعمل مقدم شرطة، يعمل في المنطقة الإقليمية للأمن في مدينة بوجدور، مساء أمس الاثنين، سلاحه الوظيفي، وأطلق خمس رصاصات تحذيرية في تدخل أمني لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج المخدرات، والذي حاول عرقلة عمل مصالح الشرطة، وتعريض موظفيها لاعتداء خطير، وجدي بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، أن دورية للشرطة كانت قد أوقفت شخصا من ذوي السوابق القضائية، وهو في حالة تلبس باستهلاك المخدرات والكحول على متن سيارة، حيث تم الشروع في القيام بإجراءات المعاينة وحجز 15 قنينة من الجعة، وكمية من مخدر الشيرا، والكيف، قبل أن يتدخل مشتبه فيه آخر من أجل تعريض موظفي الشرطة لاعتداء بواسطة ساطور كبير في محاولة لعرقلة إجراءات الضبط، والتوقيف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي، وإطلاق رصاصات تحذيرية في الهواء مكن من توقيف المشتبه فيه، الذي كان تحت تأثير الكحول، والمخدرات، بينما لاتزال الأبحاث، والتحريات متواصلة لتوقيف الشخص الثاني، الذي حاول الاعتداء على موظفي الشرطة، وذلك بعدما تمكن من الفرار.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية.