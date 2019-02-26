مغربي يحاول قتل طليقته وسط حانة.. هاجمها بسكين بطريقة وحشية

تعرضت سيدة لاعتداء وحشي من طرف طليقها المغربي داخل حانة في اسبانيا، بعدما هاجمها بسلاح أبيض محاولا ذبحها.

وأوردت الصحافة الاسبانية، نهاية الأسبوع الماضي، أن الاعتداء العدواني وقع قبل أسبوعين، حيث تفاجأت “ح.ز”، بطليقها يدخل الحانة التي تشتغل داخلها، ووجه لها طعنات كان الهدف منها قتلها، حيث هاجمها على مستوى العنق.

وسقطت الضحية البالغة من العمر 42 سنة، مضجرة وسط دمائها وسط صدمة الحاضرين، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة والوقاية المدنية لإنقاذ حياتها، حيث تعرضت لنزيف دم خطير جدا.

وتم اعتقال الزوج، وتم منعه من الاقتراب من الضحية ومن بيتها، أو مكان عملها لمسافة 500 متر، في انتظار أن تقول المحكمة كلمتها.