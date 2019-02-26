انت الان تتابع تفاصيل خبر ماذا تفعل طائرة ترامب في قطر؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 01:08 مساءً - هبطت طائرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قاعدة العُديد الجوية العسكرية الأمريكية في قطر؛ للتزوّد بالوقود، خلال رحلته إلى العاصمة الفيتنامية هانوي.

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن طائرة ترامب الرئاسية هبطت، اليوم الثلاثاء، في قاعدة العُديد، قبل إكمال الرئيس الأمريكي رحلته إلى فيتنام لحضور اجتماعه الثاني مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العُديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كم جنوب غربي العاصمة الدوحة.

وتوقعت الصحيفة أن يهبط ترامب، في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء، في هانوي، وسيلتقي مع كيم لتناول العشاء، يوم الأربعاء، تليها اجتماعات رسمية يوم الخميس.

ووصل زعيم كوريا الشمالية، جونغ أون، اليوم الثلاثاء، إلى فيتنام لعقد قمة بين الطرفين، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تخلّي بيونغ يانغ عن برنامجها النووي.