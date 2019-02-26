القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الثلاثاء 2019.2.26 02:40 مساء بتوقيت أبوظبي 36 قراءة

0 تعليق العين الإخبارية محكمة بريطانية توافق على تسليم رجل أعمال فرنسي يشتبه بأنه نقل أموالا من القذافي لتمويل حملة ساركوزي لرئاسة فرنسا في 2007.

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة بريطانية توافق على تسليم رجل أعمال فرنسي يشتبه بأنه نقل أموالا من القذافي لتمويل حملة ساركوزي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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