المبعوث الأممي يصل لصنعاء غداة رفض الحوثيين تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في موانئ الحديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، الثلاثاء، إلى العاصمة صنعاء، غداة يوم من رفض الحوثيين الانسحاب من موانئ الحديدة. (غرب).

وقالت مصادر يمنية مسؤلة لـ"العين الإخبارية" إن جريفيث سيبحث مع مليشيا الحوثي ضرورة تنفيذ مراحل إعادة الانتشار التي تم الاتفاق عليها بوقت سابق.

وعرقلت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار في الحديدة، بعدما رفضت مجدداً الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى، بموجب خطة قدمتها الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق السويد الذي أقرته الأطراف اليمنية.



وأشارت إلى أنه سيحاول أيضا خلال الزيارة الضغط على مليشيا الحوثي، من أجل العمل على تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بتبادل الأسرى.

وتعتبر هذه الزيارة إلى صنعاء الثالثة للمبعوث الأممي خلال نحو نصف شهر، والتي هدفت في مجملها في الضغط على الحوثيين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة توصل الحكومة اليمينة ومليشيا الحوثي لاتفاق بالعاصمة السويدية ستوكهولم على تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة،(غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة، وانسحاب مليشيات الحوثي من مينائها الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، خرقتها المليشيات الحوثية بين الحين والآخر.