البرلمان العربي يطالب ترامب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، أن السودان بذل جهودا ومبادرات لمواجهة الإرهاب ورعاية السلام، فضلا عن تنفيذه كافة الالتزامات في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحقيقه لمتطلبات الجولة الثانية من الحوار الأمريكي-السوداني.

ووجه رئيس البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، رسائل مكتوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، للمطالبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف السلمي أن أعضاء البرلمان العربي وقّعوا على بيان تضامن يؤكد أحقية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، طالبوا خلاله واشنطن برفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وفق الحجج والأسانيد القانونية التي تُثبت أحقيته في رفع الاسم من هذه القائمة.





وأضاف أن الطلب المقدم إلى الرئيس الأمريكي جاء بعد جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي بتاريخ 10 فبراير/ شباط الجاري، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي شارك فيها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وممثلون عن الاتحادات والمجالس والبرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية، والمندوبون الدائمون للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى مصر.

ونوه رئيس البرلمان العربي بأن المذكرة القانونية التي صدرت عن البرلمان العربي بشأن مناقشة وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد دراسة مُعمقة ومناقشات مُستفيضة مع دولة السودان ومرئيات الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي شاركت في جلسة الاستماع، أكدت تنفيذه للمطلوبات,

وأشار السلمي إلى الجهود والمبادرات المقدرة التي بذلها السودان على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الإرهاب ورعاية السلام، وأهمها: مشاركتها الفاعلة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ورعايته لحوارات السلام في القارة الإفريقية، ومحاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وشدد على أن السودان يستحق وفقا لذلك رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والانخراط بشكلٍ كاملٍ في المجتمع الدولي واستعادة اندماجه السياسي والاقتصادي على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية.