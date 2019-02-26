زعيم كوريا الشمالية يصل فيتنام استعدادا للقاء ترامب

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وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى فيتنام، اليوم الثلاثاء، لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسعيان خلالها للتوصل لاتفاق بشأن تعهد كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامج الأسلحة النووية. ومن المقرر أن يصل ترامب إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في وقت لاحق اليوم، وسيعقد الزعيمان اجتماعا مساء الأربعاء ثم سيحضران مأدبة عشاء برفقة ضيفين لكل منهما ومترجمين، حسبما ذكرت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، وفقا لـ"رويترز".
تأتي المحادثات بعد ثمانية أشهر من قمة تاريخية عقداها في سنغافورة، وكانت أول اجتماع بين رئيس أمريكي في السلطة وزعيم كوري شمالي، ورغم أنه ليست هناك توقعات فعلية بأن يسفر اجتماعهما الثاني عن اتفاق نهائي ينص على تخلص كوريا الشمالية من الأسلحة النووية التي تهدد الولايات المتحدة، فإنه تحوم في الأفق آمال باحتمال
تأتي المحادثات بعد ثمانية أشهر من قمة تاريخية عقداها في سنغافورة، وكانت أول اجتماع بين رئيس أمريكي في السلطة وزعيم كوري شمالي، ورغم أنه ليست هناك توقعات فعلية بأن يسفر اجتماعهما الثاني عن اتفاق نهائي ينص على تخلص كوريا الشمالية من الأسلحة النووية التي تهدد الولايات المتحدة، فإنه تحوم في الأفق آمال باحتمال أن يؤدي الاجتماع إلى إعلان بانتهاء الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى 1953 رسميًّا، غير أن الولايات المتحدة ستنتظر تحركا ملموسا من جانب كيم صوب نزع السلاح النووي في المقابل.
وعلى الرغم من أن "ترامب" صوّر الاجتماع الأول على أنه أدى إلى حل النزاع حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية، فإن بيونج يانج لم تفعل الكثير لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وهو ما يشكك في إمكانية نزع السلاح بشكل كامل، حسب "فرانس برس".
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