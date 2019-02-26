انت الان تتابع وزير الخارجية الإيراني يوضح أسباب استقالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الصراع الداخلي والتشرذم، هو السم القاتل لإيران، مشيرًا إلى أن الصراعات الحزبية هي السم القاتل لسياسة إيران الخارجية. وقال "ظريف"، في مقابلة نشرتها صحيفة الجمهورية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من إعلانه الاستقالة: إن "الصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير السم القاتل على السياسة الخارجية"، وفقا لـ"رويترز". وأضاف: "يتعين علينا أولاً أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل.. السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية، هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل".
وتشير تصريحات وزير الخارجية الإيراني إلى أنه ربما استقال بسبب ضغوط من عناصر محافظة، عارضت دوره في التفاوض على الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى 2015.ولم يقبل الرئيس حسن روحاني رسميًا، الاستقالة التي أعلنها "ظريف" على إنستجرام أمس الاثنين.وصرح مصدر مطلع في الخارجية، بأن سبب استقالة ظريف هو عدم
وتشير تصريحات وزير الخارجية الإيراني إلى أنه ربما استقال بسبب ضغوط من عناصر محافظة، عارضت دوره في التفاوض على الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى 2015.
ولم يقبل الرئيس حسن روحاني رسميًا، الاستقالة التي أعلنها "ظريف" على إنستجرام أمس الاثنين.
وصرح مصدر مطلع في الخارجية، بأن سبب استقالة ظريف هو عدم التنسيق معه في مكتب الرئيس روحاني بشأن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران يوم أمس الاثنين.
وأوضح المصدر: "وفقا لمعلوماتي هناك احتمال كبير أن يعود ظريف عن استقالته ويستأنف نشاطه في وزارة الخارجية".
على جانب آخر، أصدر نواب من الإصلاحيين في البرلمان بيانا دعوا فيه للحيلولة دون قبول استقالة ظريف والإبقاء عليه وزيرا للخارجية.
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