انت الان تتابع مناوشات جوية بعد اختراق الهند خط المراقبة مع باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نفَذ الطيران الهندي، اليوم الثلاثاء، غارات على معسكرات متشددين داخل باكستان، وذلك ردا على استهداف حافلة تقل هنودا في إقليم كشمير المتنازع عليه. وقال وزير تنمية الموارد البشرية براكاش جافاديكار: إن "رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أطلق يد الجيش في الرد على هجوم على قافلة مركبات أمن هندية في منطقة كشمير المتنازع عليها في 14 فبراير". وأضاف جافاديكار "كانت هذه خطوة ضرورية للدفاع عن البلاد، ورئيس الوزراء مودي أطلق يد القوات المسلحة.. البلد بأكمله يقف خلف القوات المسلحة"، وفقا لـ"رويترز".

من جانبه، قال المتحدّث باسم الجيش الباكستاني، الميجور جنرال آصف غفور: إن "سلاح الجو الهندي اخترق خط المراقبة الذي يفصل بين شطري إقليم كشمير المقسّم بين البلدين.وأضاف غفور "على الفور تحرّك سلاح الجو الباكستاني، فعادت الطائرات الهندية أدراجها، موضحًا أن الطائرات الهندية اخترقت المجال الجوي فوق مظفّر أباد،