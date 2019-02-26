السفير الروسي ببغداد يكشف عن حجم الاستثمارات الروسية في العراق

أعلن السفير الروسي لدى بغداد، مكسيم مكسيموف، أن الاستثمارات الروسية في قطاعي النفط والغاز العراقيين تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار أميركي، مؤكدا أن الشركات الروسية تخطط لزيادة هذه الاستثمارات.
وقال مكسيموف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: " إن مجموع الاستثمارات الروسية في قطاعي النفط والغاز العراقيين تزيد
وأضاف: "أن شركة لوك أويل النفطية الروسية تنفذ مشروع في حقل "القرنة الغربية ـ 2"، والذي
وأوضح السفير الروسي لدى بغداد أن شركة لوك اويل مستمرة في تنفيذ مشروع "بلوك ـ 10" في العراق أيضا، وأن شركة "غاز بروم نفط" تشارك في تنفيذ مشروع "بدرة" في محافظة واسط العراقية.
وأكد مكسيموف أن الشركات الروسية تدرس إمكانية مشاركتها كمشغل في تطوير حقول النفط والغاز العراقية الأخرى مستقبلا .
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