السفير الروسي ببغداد يكشف عن حجم الاستثمارات الروسية في العراق

وكالات

أعلن السفير الروسي لدى بغداد، مكسيم مكسيموف، أن الاستثمارات الروسية في قطاعي النفط والغاز العراقيين تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار أميركي، مؤكدا أن الشركات الروسية تخطط لزيادة هذه الاستثمارات.

وقال مكسيموف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: " إن مجموع الاستثمارات الروسية في قطاعي النفط والغاز العراقيين تزيد

على 10 مليارات دولار أمريكي حاليا"، مشيرا إلى أن شركات النفط والغاز الروسية لا تنوي التوقف عند هذا الحجم من الاستثمارات.وأضاف: "أن شركة لوك أويل النفطية الروسية تنفذ مشروع في حقل "القرنة الغربية ـ 2"، والذيبدأ استخراج النفط منه في مارس 2014 بمقدار 400 برميل يوميا".

وأوضح السفير الروسي لدى بغداد أن شركة لوك اويل مستمرة في تنفيذ مشروع "بلوك ـ 10" في العراق أيضا، وأن شركة "غاز بروم نفط" تشارك في تنفيذ مشروع "بدرة" في محافظة واسط العراقية.

وأكد مكسيموف أن الشركات الروسية تدرس إمكانية مشاركتها كمشغل في تطوير حقول النفط والغاز العراقية الأخرى مستقبلا .