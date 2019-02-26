قوات سوريا الديمقراطية تحتجز 1000 عنصر من داعش

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كشف مصدر استخباراتى عراقى، اليوم الثلاثاء، عن وجود ألف عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابى يحملون الجنسية العراقية معتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التى تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المصدر - فى تصريحلقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن عناصر تنظيم داعش الذين سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، سيتم تسليمهم إلى القوات الأمنية العراقية على دفعات، مبينا أن
وأضاف "لا توجد حتى الآن أى معلومات إذا ما كان بين هؤلاء الألف أى من حملة الجنسيات الأجنبية أم لا، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم دفعة جديدة من عناصر داعش للحكومة العراقية.
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