نيجيريا والصين تتعهدان بتعميق التعاون فى مجال الدفاع

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تعهدت نيجيريا والصين بالعمل من أجل تعميق التعاون بين البلدين فى مجال الدفاع .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الدفاع الصينى " وى فينج " مع وزير الدفاع النيجيرى " منصور على " الذى زار بكين مؤخرا .
نيجيريا فى مبادرة " الحزام والطريق " الصينية ، وأن جهود القادة الصينيين والنيجيريين أدت إلى إحراز تقدم كبير فى العلاقات بين القوات المسلحة فى البلدين ، وأكد الوزير أهمية تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة مع نيجيريا
وقال وزير الدفاع الصينى إن بلاده ترحب بمشاركة
من جانبه ، وجه وزير الدفاع النيجيرى الشكر إلى الصين على دعمها للتنمية الاجتماعية والدفاع الوطنى فى نيجيريا ، وقال إن نيجيريا ترغب فى تعزيز التبادل والتعاون مع الصين فى عمليات حفظ السلام الدولية ، مؤكدا رغبة بلاده فى التعاون فى مجال العلوم العسكرية وتطوير التكنولوجيا وتدريب الأفراد
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