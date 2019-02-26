رئيس البرلمان يطالب ترامب برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

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وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي اليوم الثلاثاء، رسائل مكتوبة للرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، طالب فيها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشار رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة إن هذا الطلب يأتي بناءاً على ما خلصت له جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي بتاريخ 10 فبراير 2019م بشأن مناقشة وضع اسم السودان على
لدى جمهورية مصر العربية، والتي وقع فيها المشاركون - بعد الاطلاع على المذكرة القانونية بشأن وضع اسم السودان على
حيث شارك فيها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وممثلين عن الاتحادات والمجالس والبرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية، والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي
ونوه رئيس البرلمان العربي إلى أن المذكرة القانونية التي صدرت عن البرلمان العربي بشأن مناقشة وضع اسم السودان على
وأكد رئيس البرلمان العربي في رسائله على الجهود والمبادرات المقدرة التي بذلتها جمهورية السودان على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الإرهاب ورعاية السلام، وأهمها: مشاركة السودان الفاعلة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ورعايته لحوارات السلام في القارة الإفريقية، ومحاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
فيما شدد بأن السودان يستحق وفقاً لذلك رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والانخراط بشكلٍ كاملٍ في المجتمع الدولي واستعادة إندماجه السياسي والاقتصادي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.
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