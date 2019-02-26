عودة النازحين معطّلة.. والنواب في مواجهة "التوظيف العشوائي"

ثلاث محطات حضر فيها لبنان، الاولى أوروبية عبر رسالتين متناقضتين نحو «حزب الله»، رفعت في إحداهما بريطانيا سقف هجومها على الحزب بوضع جناحيه السياسي والعسكري على لائحة الارهاب. امّا الرسالة الثانية فجاءت مخالفة لتوجّه لندن، وبَدت كـ»مهادنة» عكسها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بقوله انّ بلاده تفرّق بين جناحَي «الحزب»، ولا يمكن لأي دولة ان تضع حزباً لبنانياً ممثلاً بالحكومة على قائمة الارهاب». والمحطة الثانية تَجلّت في شرم الشيخ، واللقاءات المكثفة لرئيس الحكومة سعد الحريري مع عدد من قادة الدول المشاركة في القمة العربية الاوروبية. امّا المحطة الثالثة، فتبَدّت في إشارة أطلقت من مجلس النواب أوحَت بأنّ رحلة الالف ميل لوقف المخالفات قد بدأت أولى خطواتها.

برزت في الساعات الماضية مؤشرات حول تحوّل تصعيدي في الموقف البريطاني تجاه الحزب، عبر اعلان لندن امس اعتزامها فرض حظر كلّي على أجنحة «حزب الله» اللبناني العسكرية والسياسية.

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد: «يواصل «حزب الله» محاولاته لزعزعة الاستقرار الهَش في الشرق الأوسط، ولم يعد بإمكاننا التمييز بين جناحه العسكري المحظور وجناحه السياسي. ولأجل ذلك، اتخذتُ قراراً بحظر «حزب الله» كليّاً». وجاء في تبرير القرار إنّ الحزب يخزّن الأسلحة رغم قرارات مجلس الأمن، وانّ دعمه للرئيس السوري بشار الأسد «أطال الحرب في سوريا، وساند قمع النظام الوحشي والعنيف للشعب السوري».

وكرّر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ما قاله جاويد، مضيفاً أنّ الحكومة لا يمكن أن تتهاون مع الإرهاب.

رد لبناني

لبنانياً، ردّ وزير الخارجية جبران باسيل على الموقف البريطاني، وقال بعد لقائه الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن المشترك في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في مكتبه في وزارة الخارجية: «تصنيف «حزب الله» بالارهابي من قبل بريطانيا لن يكون له أثر سلبي على لبنان، وهو أمر اعتدنا عليه من الدول الاخرى»، لافتاً الى انّ «بريطانيا أبلغت لبنان الحرص على العلاقات الثنائية». وقال: «لو وقف العالم بأجمعه وقال إنّ المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهاباً بالنسبة إلى اللبنانيين، وطالما أنّ الأرض محتلّة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني».

امّا موغوريني، التي ستلتقي الرؤساء الثلاثة اليوم، فاعتبرت أنّ «موقف بريطانيا بشأن «حزب الله» هو شأن سيادي خاص بها، ولا يؤثر على موقف الاتحاد الاوروبي تجاه الحزب».

ترحيب أميركي وإسرائيلي

ورحّب وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو بالقرار البريطاني، ووصف «حزب الله» بأنه مجموعة إرهابية ترعاها إيران أيديها ملطخة بالدماء الأميركية، وتستمر بتخطيط وتنفيذ هجمات في الشرق الأوسط وأوروبا وحول العالم».

وفيما لم يصدر اي موقف من «حزب الله»، أعربت اسرائيل عن سعادتها بالقرار البريطاني وشكرت وزير الداخلية جاويد، وحَثّت الدول الأوروبية الأخرى على أن تحذو حذو بريطانيا.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد إردان في تغريدة على تويتر: «على كل من يرغبون حقاً في مكافحة الإرهاب أن يرفضوا التمييز الزائف بين الأجنحة «العسكرية والسياسية». وأضاف: «حان الوقت الآن لأن يتبع الاتحاد الأوروبي النهج نفسه!».

ورحّب القائم بأعمال وزارة الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، بقرار بريطانيا، وقال انه «سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع المقبل، لإقناعه باتخاذ خطوة مماثلة». واعتبر المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، أنّ التفريق بين الذراع السياسي والعسكري لـ»حزب الله» هو «أمر مصطنع، لأنّ كلاهما يتعاملان بالإرهاب، ويعملان لدى إيران».

ماكرون

في المقابل برز موقف فرنسي لافت للانتباه عبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي برهم صالح. حيث قال تعليقاً على مسودة القرار البريطاني التي سيتم طرحها على مجلس العموم البريطاني: «لدينا علاقات مع الجناح السياسي لـ«حزب الله» الممثّل بالحكومة اللبنانية»، معتبراً أنّه «لا يمكن لأيّ دولة أن تضع حزباً لبنانياً ممثلاً بالحكومة على قائمة الإرهاب».

وردّ وزير الخارجية البريطانية بتغريدة على ماكرون: لا يوجد فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لـ«حزب الله» اللبناني. ومن خلال حظره بكافة أشكاله، نوجّه رسالة واضحة بأنّ أفعاله المزعزعة لاستقرار المنطقة غير مقبولة أبداً».

وقال: «نحن داعمون بشدة لاستقرار لبنان وازدهاره، لكن ليس باستطاعتنا التهاون حين يتعلق الأمر بالإرهاب».

وظائف خلافاً للقانون

داخلياً، شهد المجلس النيابي، أمس، مشهدين، تبدّى الاول في إطلالة للنائب حسن فضل الله، في سياق توجّه «حزب الله» لمحاربة الفساد، حيث اكد الاستمرار في هذه المعركة، مشيراً الى «مستندات رسمية إن سلكت مسارها القانوني الصحيح فستتم محاسبة رؤوس كبيرة تمارس السياسة حتى اليوم».

وتبدّى المشهد الثاني بجلسة لجنة المال والموازنة، التي ناقشت تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية بشأن التوظيف والتعاقد في القطاع العام خلافاً لقانون سلسلة الرتب والرواتب.

وقالت مصادر نيابية انّ الجلسة تعتبر تأسيسية لعمل طويل، خصوصاً امام المخالفات الكبيرة عبر توظيف عشوائي خلافاً للقانون الذي يمنع التوظيف وحتى التعاقد، الّا إذا كان هناك شغور يوجِب ذلك، ويتم التعاقد بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.

وأشارت المصادر الى انّ التقريرين أشارا الى نقاط خلل كبيرة في هذا التوظيف، يعزّزها التجاهل المتعمّد من قبل بعض المؤسسات الرسمية والقيّمين عليها، من وزراء ومدراء.

الوظائف بالأرقام

ولفت الانتباه التقرير الذي أعدّه التفتيش المركزي، وحصلت «الجمهورية» على نسخة منه، حيث تضمّن جدولاً، بما أمكن للتفتيش المركزي أن يحصيه من عدد الموظفين الجدد من شهر آب العام 2017، حيث بلغوا 4695 موظفاً. توزعوا كما يلي:

قائمقامية قضاء الكورة (2)، قائمقامية قضاء مرجعيون (2)، وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية (15). وزارة الاشغال العامة والنقل - مصلحة استثمار مرفأ طرابلس (13). وزارة التربية والتعليم العالي - المدارس الرسمية (2441)، الثانويات (864)، المشاريع المشتركة في التعليم المهني والتقني (56)، المركز التربوي للبحوث والانماء (54)، الجامعة اللبنانية (20)، وزارة الصحة العامة - المديرية العامة لوزارة الصحة العامة (3)، المستشفيات (208)، وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات (1)، وزارة الاتصالات - المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية (1)، هيئة اوجيرو (453)، وزارة الطاقة والمياه - مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان (1)، وزارة الخارجية والمغتربين - السلك الاداري (3)، السلك الخارجي (18)، وزارة الدفاع الوطني (55)، وزارة العمل (8)، وزارة الاعلام (61)، وزارة البيئة (6)، وزارة الصناعة (3)، مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية (8)، المعهد الوطني للادارة (1)، مصلحة الابحاث الزراعية (18)، مؤسسة كهرباء لبنان (31)، المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة (3)، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة (1)، البلديات (291).

وستستكمل اللجنة جلساتها اليوم، وستستمع الى شرح من وزارة التربية حول هذا الموضوع، على ان تعقد جلسة غداً مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتليها بعد غد جلسة مع وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو. وذلك في سياق لدى لجنة المال لإبقاء هذا الملف مفتوحاً لمعرفة القانوني وغير القانوني وتطبيق كل ما يُجيزه القانون. وقال رئيس اللجنة ابراهيم كنعان: «هناك مسؤولية على الكتل، إذ إنه لا يمكن ان ترفع شعار الاصلاح وتغطّي في الوقت عينه من يخالفه».

وقالت مصادر اللجنة لـ«الجمهورية» انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر ان يتلقى تقرير لجنة المال حول الوظائف العشوائية المخالفة للقانون ليبنى على الشيء مقتضاه. خصوصاً انه يحضّر لعقد جلسة لانتخاب أعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء.

النازحون

لم تنته في الداخل فصول الاشتباك السياسي حول ملف النازحين والعلاقة مع سوريا، وما زالت ارتدادات هذا الاشتباك تتوالى ما بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية». وعلى الرغم من هذا الانقسام، كان هذا الملف حاضراً مع رئيس الحكومة في القمة العربية الاوروبية في شرم الشيخ، حيث دعا الى «مضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودة النازحين إلى بلادهم بصورة آمنة وكريمة، بما ينسجم مع المبادئ والقوانين الدولية، وبما يكفل سيادة الدول المضيفة وقوانينها».

يأتي كلام الرئيس الحريري، في وقت عادت التساؤلات لتطرح حول مصير المبادرة الروسية لإعادة النازحين، والتي ما زالت تشكل في نظر بعض القوى الداخلية السبيل الأسلم لعودة النازحين.

المبادرة الروسية

وقالت مصادر معنية بهذه المبادرة لـ«الجمهورية» انّ أهميتها تَكمن في أنها الوحيدة المطروحة حالياً لعودة النازحين، ولكنّ العقدة الكامنة في طريقها مرتبطة بتأمين الأموال اللازمة لتمويلها، وهذا لا يمكن ان تتحمله روسيا بمفردها.

وأشارت المصادر الى انه من غير المأمول حالياً توفير هذا الدعم الدولي، خصوصاً في ظل زيادة منسوب التوتر بين روسيا والغرب. علماً انّ روسيا طرحت مبادرتها في ظل مؤشرات دولية إيجابية (قمة ترامب - بوتين)، ولكنّ هذه المؤشرات سرعان ما تلاشت. امّا كل حديث آخر، كالحديث عن ضمانات أمنية وما شابه، فيبقى تفصيلاً للاستهلاك الإعلامي ليس أكثر.

وقالت المصادر: السؤال المركزي الذي يحيط المبادر هو من أين ستتأمّن الأموال لإعمار المناطق المدمّرة التي يفترض ان يعود اليها اللاجئون؟ وهل انّ الاقتصاد السوري المشلول عملياً يستطيع تحمّل عبء عودة ملايين السوريين او حتى مئات الآلاف؟ إنها مسألة شديدة الصعوبة.