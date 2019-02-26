حدث في مثل هذا اليوم February 26, 2019

أحداث سياسية وعامة 1618 - الجيش الإنكشاري يخلع السلطان العثماني مصطفى الأول، وعثمان الثاني يخلفه بالحكم. 1797 - إنجلترا تصدر أول عملة ورقية في العالم وكانت من فئة الجنيه والجنيهين. 1815 - نابليون بونابرت يهرب من منفاه بجزيرة ألبا. 1901 - إعدام شي سوي وسو شينغ يو زعيمي حركة "القبضات المحقة" المعادية للنفوذ الغربي في الصين. 1935 - عرض أول فيلم مصري ناطق وهو فيلم شجرة الدر بطولة آسيا وماري كويني وإخراج أحمد جلال عن قصة زيدان. 1936 - أدولف هتلر يطلق سيارة فولكس فاجن. 1941 - بريطانيا تغزو الصومال وإثيوبيا لطرد القوات الإيطالية منها وذلك في الحرب العالمية الثانية. 1979 - القوات الصينية تواصل غزوها لفيتنام حتى وصل مدى توغلها 100 كيلو متر. 1987 - الكنيسة الأنجليكانية توافق بأغلبية كبيرة على ترسيم النساء كقساوسة وذلك بعد مناقشات استمرت عشرة أعوام كاملة. 1993 - انفجار قنبلة أسفل مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك أدى إلى وفاة ستة أشخاص وجرح المئات. 2001 - حركة طالبان تفجر تمثال بوذا في باميان والذي يعتبر من آثار التراث العالمي. 2018 - زلزالٌ عنيف بلغت قوَّته 7.5 درجات يضرب پاپوا غينيا الجديدة ويُؤدي إلى مقتل 31 شخصًا على الأقل وجرح ما يزيد عن 300. مواليد 1841 - لورد كرومر، المعتمد السياسي البريطاني في مصر. 1861 - الملك فرديناند الأول، ملك بلغاريا. 1870 - داود حسني، مغني وملحن مصري. 1909 - جلالة المغفور له الملك طلال بن عبد الله، ملك الأردن. 1939 - شوشو، ممثل لبناني. 1948 - توفيق العشا، ممثل سوري. 1954 - طلعت السادات، سياسي ومحامي مصري. 1958 - مادلين طبر، ممثلة لبنانية. 1959 - أحمد داوود أوغلو، رئيس وزراء تركيا. 1964 - سلوى خطاب، ممثلة مصرية. 1966 - نجوى كرم، مغنية لبنانية. 1966 - أحمد بخيت، شاعر مصري. 1979 - كورين بايلي راي، مغنية إنجليزية. وفيات 1154 - الملك روجر الثاني، ملك مملكة صقلية الأول. 1266 - الملك مانفريدي هوهنشتاوفن، ملك مملكة صقلية. 1577 - الملك إريك الرابع عشر، ملك السويد. 1865 - جواد بدقت، شاعر عراقي. 1878 - خوان ماريا غوتييريز من رواد إرساء دعائم الثقافة الأرجنتينية وتطويرها في القرن التاسع عشر 1931 - أوتو فالاخ، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1910. 1961 - الملك محمد الخامس، ملك المغرب. 1994 - الأمير حمود بن عبد العزيز آل سعود، أمير سعودي. 1996 - هاني هاني، مخرج مسرحي عراقي. 2004 - بوريس ترايكوفسكي، رئيس مقدونيا الثاني. 2010 - غاي إيتون، كاتب ومؤرخ بريطاني مسلم.

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