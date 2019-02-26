فيتنام ترحّل شبيه كيم قبل القمة “النووية” المرتقبة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 فبراير 2019 11:47 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اعتقلت السلطات في العاصمة الفيتنامية #هانوي ، أحد مقلدي #كيم_يونغ_أون ، وذلك في الفندق، قبل ترحيله المزمع من البلاد.

يأتي ذلك قبل لقاء الزعيم الكوري الشمالي الحقيقي، مع الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في هانوي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

الرجل يدعى هاوارد إكس وقد وصل مع زميله راسيل وايت الذي يقوم بتقليد ترمب، إلى #فيتنام الأسبوع الماضي.

وعقد المقلدان قمة مزيفة وسط سرب من رجال الأمن المزيفين ورجال الصحافة، وذلك بأوبرا هانوي.

وسيجتمع ترمب وكيم الحقيقيان لعقد قمة “حقيقية” في هانوي في 27-28 فبراير، استمراراً للاجتماع الأول لهما في يونيو الماضي في سنغافورة، والذي أخفق في تحقيق أي تحركات ملموسة لتفكيك ترسانة بيونغ يانغ النووية.

وقد استجوبت شرطة هانوى #كيم_المزيف يوم الجمعة، وأبلغته أنه سيُعاد على متن طائرة إلى هونغ كونغ حيث يعيش هناك.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد قال كيم المزيف للصحفيين يوم الاثنين: “كل ما في الأمر، هو أنني ولدت بوجه يشبه كيم يونغ أون وهذه هي الجريمة الحقيقية”.

وقال هوارد إكس إنه يعتقد أنه يجري ترحيله لأن كيم الحقيقي “لا يمتلك حس الفكاهة”.

بالنسبة لرفيقه وايت فسيتم السماح له بالبقاء في المدينة، ولكن طلب منه التوقف عن الظهور أمام العامة.

وقال وايت إنه سيبقى في هانوي هذا الأسبوع، على الرغم من أن خططه السابقة الخاصة بلعب الغولف وزيارة صالون للتدليك مع كيم الشبيه، لم تعد قائمة في جدولهما.

ويقول الرجلان بأن رسالتهما هي السلام “نحن هنا لجعل السياسة رائعة مرة أخرى”.

المصدر: العربية. نت – عماد البليك