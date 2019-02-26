كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول روسي يؤكد: استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات السياحية المصرية قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي "المجلس الأعلى للبرلمان"، قسطنطين كوساتشوف، استئناف الرحلات إلى المنتجعات السياحية المصرية خلال وقت قريب.

وقال كوساتشوف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء 26 فبراير: "لقد تم استئناف الرحلات المنتظمة بين موسكو والقاهرة قبل فترة".

وأضاف رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي:" فيما يخص الرحلات إلى المنتجعات السياحية المصرية، فإننا نقترب من استئنافها بشكل كامل".