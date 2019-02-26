كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارب المواقف بين الصين وأمريكا فى لحظة حرجة من مفاوضات التجارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والوكالة الصينية الرسمية "شينخوا"، على إحراز "تقدم كبير" لدى انعقاد الجولات الأخيرة من المفاوضات لإنهاء الحرب التجارية، على الرغم من عدم وجود تفاصيل في الوقت الحالي بشأن اتفاق ممكن.

وبطبيعة الحال، فإن ترامب، الذي أجّل فرض زيادة 10% إلى 25 % من الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار دولار في 1 مارس، عاد ليؤكد أنّ الاتفاق وشيكا بعد أخر جولة من المفاوضات المثمرة.

وعلى الرغم من عدم تحديد موعد رسمي، إلّا أن خبراء، مثل أستاذ العلاقات الدولية في جامعة نانكينج تشو فنج، يتحدثون بالفعل عن تأجيل فرض الرسوم لمدة 60 يومًا.

وفي حديثه لوكالة "افى" الإسبانية، أشار "تشو" إلى أن هذا يعني أن المفاوضات "حققت تقدما إيجابيا، وأن الوضع الجديد "سيعزز الحوار".

وأضاف: "على الرغم من أنه لا يمكن القول إن ذلك سيؤدي حتمًا إلى اتفاق مرضٍ للطرفين، إلا أنه يدل على رغبة الطرفين في توقع التوصل إلى اتفاق".

وتم إحراز التقدم، وفقا لما جاء فى بيان نشرته شينخوا يوم الأحد، فى مجالات مثل نقل التكنولوجيا، وحماية الملكية الفكرية، والحواجز غير الجمركية، والخدمات، والزراعة، وأسعار صرف العملات.

ومع ذلك، يبدو أن كلا الجانبين لا يزال لديه اختلافات كبيرة، وأكدّ خبراء صينيون، أنّ تأجيل تطبيق التعريفات الجديدة يعكس أن المفاوضات تقترب من أكثر اللحظات أهمية.

وحذّر "تشو" من أنه لن يتم تأخيرها إلى ما لا نهاية، لذا فإن هذه الفرصة قد تكون الفرصة الأخيرة لكلا البلدين.