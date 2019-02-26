كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم قياسى لامرأة صينية.. 17 عملية إجهاض خلال 6 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ الأطباء شابة في الصين، أنها قد لا تكون قادرة على إنجاب أطفال في المستقبل بعد خضوعها لـ 17 عملية إجهاض خلال 6 سنوات.

وأكدّ الأطباء أنّ رحم المرأة أصيب بأضرار بالغة بعد كل العمليات التي جعلت بطانة رحمها "رقيقة مثل قطعة من الورق"، وفقا لطبيب في مستشفى شيان للأمومة والطفولة.

وكانت المريضة، المعروف باسم مستعار شياو جو، على علاقة مع صديقها لمدة 6 سنوات، ولا يستخدم الزوجان وسائل منع الحمل، حسبما ورد في أخبار شيان المسائية.

وقالت الصحيفة إنّ المرأة زعمت للأطباء أنها غير مستعدة للزواج وأنها غير قادرة على تربية طفل، ولذلك قررت إنهاء جميع حالات الحمل.

ولا يتم إصدار بطاقة هوية لأي مواليد خارج إطار الزواج في الصين، مما يعني أنه لن يحق لهم الحصول على مخصصات الدولة أو الحق في تلقي التعليم.

وقال الدكتور تشاو تشين، رئيس قسم أمراض النساء في مستشفى شيان للأمومة والطفولة في مقاطعة هوبي بوسط الصين، إنّه حثّ شياو جو، الحامل على إبقاء طفلها عندما زارت المستشفى مرة أخرى هذا الشهر، وأوضح لها الدكتور جاو، أنها قد تكون فرصتها الأخيرة في الأمومة.

ومع ذلك، أصرت المرأة البالغة من العمر 27 عاماً على الإجراء، ولم تترك لجاو وزملائه أي خيار سوى إجراء الإجهاض السابع عشر للمريضة في غضون 6 سنوات فقط.

وزارت شياو جو، المستشفى كثيراً لدرجة أن أطباءها يطلقون عليها "زبون منتظم"، لا يعرف معظم الشباب في الصين الكثير عن الصحة الجنسية بسبب نقص التربية الجنسية في المدارس.