كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من إسرائيل على استقالة ظريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء على ما تردد عن استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وعبر نتنياهو عبر حسابه الرسمي على تويتر "رحل ظريف. إلي حيث ألقت. ما دُمتُ أنا هنا فلن تمتلك إيران أسلحة نووية".

​وعلق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، على استقالة ظريف، بأنه مجرد "وجه للمافيا الدينية".

وقال بومبيو: "علمنا باستقالة ظريف، دعونا ننتظر أن كان هذا صحيحا".

وأضاف: "على أي حال، هو (ظريف)، و(الرئيس الإيراني) حسن روحاني، مجرد وجوه مزيفة للمافيا الدينية الفاسدة. نحن نعلم أن جميع القرارات النهائية يتم اتخاذها من قبل المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي".

​وأكد بومبيو أن "سياسية الولايات المتحدة الأمريكية لا تتغير، النظام يجب أن يتعامل كدولة طبيعية وأن يحترم شعبه".

ولم تعلن الاستقالة بشكل رسمي حتى الآن، ولم تعلن الحكومة الإيرانية قبولها من عدمه.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء أمس الاثنين، تقديم استقالته.

وقال ظريف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "شكراً جزيلاً لكرم الشعب الإيراني الطيب والشجاع، ولسلطاته على مدى الـ 67 شهراً الماضية. أعتذر بصدق عن عدم القدرة على مواصلة الخدمة وعن جميع أوجه القصور أثناء الخدمة".

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، لـ"سبوتنيك"، إن المسؤولين في الخارجية ليس لديهم علم حول استقالة ظريف.