ريال مدريد ينهي الجدل ويحصن عقد نجمه

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” مفاجأة جديدة، تهم عقد اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش وفريق ريال مدريد، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم، قبل أشهر.

وحسب المصدر ذاته، فإن ريال مدريد تمكن من إضافة موسم آخر إلى عقد مودريتش، قبل تتويجه بالجائزة، تفاديا لأي محاولات من الأندية لإغراءه.

وأكدت الصحيفة أن عقد مودريتش وريال مدريد سينتهي في2021 بدلا من يونيو2020، و حيث اختار المسؤولون الرفع من راتبه أيضاً، لتحصين بقاءه لمدة أطول داخل أسوار ” السانتياغو بيرنابيو”.

هذا وسبق لفريق إنتر ميلان، إبداء رغبته في التعاقد مع مودريتش، بعد إسدال الستار على نهائيات كأس العالم روسيا2018، حين قاد آنذاك اللاعب منتخب بلاده كرواتيا إلى وصافة البطولة الكروية الأبرز.