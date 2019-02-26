آرسنال يخطط للتعاقد مع هدف برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق آرسنال الإنجليزي يخطط لخطف هدف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "صن" البريطانية، فإن انسحاب برشلونة من سباق التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو منح آرسنال دفعة كبيرة، لإتمام الصفقة في الصيف المقبل.

وكان هناك اتفاق بين رابيو وبرشلونة، حيث يرفض اللاعب تجديد عقده مع سان جيرمان الذي ينتهي في الموسم الحالي، من أجل التوقيع لصالح البارسا مجانًا.

وعرض برشلونة على رابيو الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 167 ألف إسترليني، بالإضافة إلى مكافأة تعاقد تبلغ 8.7 مليون إسترليني.

ورفض برشلونة الانتظار أكثر من ذلك للحصول على موافقة رابيو، وقرر الانسحاب من صفقة ضم النجم الفرنسي.

ويعول آرسنال على العلاقة القديمة بين رابيو ومدرب الجانرز الحالي وسان جيرمان السابق أوناي إيمري، من أجل إتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعاني رابيو في الموسم الحالي بسبب تعرضه للتجميد من قبل سان جيرمان، إثر رفضه التوقيع على عقد جديد مع النادي.