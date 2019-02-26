مورينيو يكشف شروطه للعودة إلى التدريب!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفصح المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، عن شروطه للعودة إلى عالم التدريب مجددا بعدما كانت محطته الأخيرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وذكر مورينيو، خلال حوار مع صحيفة "تليغراف" الإنجليزية "لا أريد العمل في ناد به صراع داخلي، أريد التوافق الداخلي".
وأضاف "أريد أن أعمل في ناد يدرك أن هناك كيان، وخلال مسيرتي كنت أعمل في كل ظرف ممكن، وأكثر المواقف نجاحا ليست بسبب الكيان ولكن التعاطف مع هذا الكيان والمشروع".
وتابع "وجهتي المقبلة؟ ناد ليس متعجل لحصد الألقاب في الحال، بل ناد لديه الطموح لحصد الألقاب، وإذا كان النادي بلا طموح لن أوافق على تدريبه".
وقال المدرب البرتغالي "لقد رفضت عرضا لأنني أرغب في طموحات عالية في كرة القدم، وهذا هو الشرط الثاني بالنسبة لي، بعد الشرط الأول وهو التعاطف الهيكلي، وأن أعمل مع الأشخاص الذين أحبهم وأريد العمل معهم وأشاركهم نفس الأفكار".
وختم "هذا ما كان لدي في إنتر ميلان، وهناك العديد من الأندية على شاكلته، وهذا جزء مهم جدًا في أي ناد ناجح".
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