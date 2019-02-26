انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 3 عمال وإصابة 3 آخرين بانفجار جنوب الفلوجة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 11:27 صباحاً - أعلن مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 عمال عراقيين وإصابة 3 آخرين بانفجار استهدفهم غربي البلاد.

وقال النقيب أحمد الدليمي، إن عبوة ناسفة وُضعت على جانب الطريق العام بمنطقة النعيمية جنوبي الفلوجة، انفجرت صباحاً مستهدفة سيارة تقلّ عمال بناء، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة ثلاثة آخرين.

وأضاف الدليمي لوكالة "الأناضول" أن قوة أمنية توجّهت إلى مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب العدلي، والجرحى إلى مستشفى الفلوجة التعليمي.

وكشف الضابط العراقي عن وجود خلايا لتنظيم "داعش" في منطقة النعيمية تستهدف بين الحين والآخر مدنيين ومخاتير، كان آخر تلك الاستهدافات قتل مختارين في المنطقة.

يذكر أن منطقة النعيمية تم تحريرها عام 2016 من عناصر "داعش"، وتفرض قوات من الجيش العراقي سيطرتها على المنطقة منذ تحريرها.

وبدأ "داعش" مؤخراً شنّ مزيد من الهجمات ضد الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصاً في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق)، وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم الإعلان الرسمي، نهاية 2017، عن هزيمته في العراق، يقول القادة العسكريون في البلاد إن التنظيم ما زال يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.