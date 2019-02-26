شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يطلع على مشروع سفلتة 'حيد قاسم' ويشدد بضرورة الإلتزام في سداد فواتير الكهرباء والان مع التفاصيل

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم على سير العمل الجاري في مشروع استكمال مقطع الخط الممتد غربا من الجسر المعلق بحيد قاسم بمديرية تريم.

واستمع وكيل المحافظة إلى شرح واف من الجهة المنفذة للمشروع عن سير العمل في سفلتت الطريق بطول 300م وبعرض 9 أمتار مع الأكتاف الجانية ، لافتا بأن نسبة الانجاز الحالية بلغت 75% وسيستكمل المشروع خلال الأيام القليلة القادمة والبدء في تنفيذ المشروع الآخر سفلتت طريق تريس سيئون.

وشدد وكيل المحافظة على ضرورة تنفيذ المشروع وفقا للمعايير الفنية والفترة الزمنية المحدد، مؤكدا أهمية الخط باعتباره يربط بين مديريتي سيئون وتريم ويقع ضمن الطريق الدولي الذي يربط بلادنا بسلطنة عمان.

وجرى اليوم بمدينة سيئون بحضرموت الاتفاق على تنفيذ حملة شاملة لقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين في تسديد رسوم مستحقات المؤسسة العامة للكهرباء والبدء بالمحلات التجارية والاستثمارية في مديرية سيئون بمساندة الأجهزة الأمنية.

وشدد اللقاء الذي ضم وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت عبدالقادر الجنيد ونائب مدير الأمن بالوادي والصحراء العقيد علي الصاعي على ضرورة التعامل بحزم مع كافة المخالفين وفقا للنظم والقوانين الخاصة بذلك.

وكلف اللقاء مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء برفع كشف لأسماء المتخلفين عن التسديد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيف التعامل معهم.