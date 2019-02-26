شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الحديدة: مليشيا الحوثي تراوغ حول تنفيذ الاتفاق الأولى لإعادة الانتشار والان مع التفاصيل

قال محافظ الحديدة الحسن طاهر "إن ميلشيات الحوثي تتلكأ في تنفيذ الاتفاق الأولى لإعادة الانتشار وتعيق طريق إحلال السلام".

وأضاف في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" أن الجماعة منذ قيامها بالعملية الانقلابية على الحكومة الشرعية وحتى الآن لم تفِ بوعدها، ولا تلتزم مع المجتمع الدولي بمطالب المبعوث الخاص مارتن غريفيث، والجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار.

وأكد محافظ الحديدة "أن ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار سيتجهون اليوم (الثلاثاء) إلى مطاحن البحر الأحمر (مخازن الغذاء) حسب الاتفاق، وسيلتقون كبير المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، حيث سيجري الترتيب مع الفرق الأممية لنقل القمح والمواد الغذائية المخزنة تمهيداً لتوزيعها".

وعطّلت ميلشيات الحوثي أمس الإثنين عملية إعادة الانتشار، لأسباب غير معروفة، ورغم تصريح قياداتها لوسائل الإعلام بأن الجماعة ملتزمة بتنفيذ عملية الانسحاب ودعم جهود الجنرال الأممي.

وتقضي الخطة الأممية بأن يتم الانسحاب على مرحلتين، في الأولى يتم الانسحاب الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى، وفي الخطوة الثانية يكون الانسحاب الكامل من ميناء الحديدة وفتح الممر الإنسان، وهو ما وافقت عليه الحكومة اليمنية، مع اشتراطها التحقق من الإجراءات قبل الانتقال إلى الجزء الثاني.