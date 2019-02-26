شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يزور النصب التذكاري في سيؤول والان مع التفاصيل

قام ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى النصب التذكاري في "مقبرة سيؤول الوطنية".

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏زرت النصب التذكاري في مقبرة سيؤول الوطنية في كوريا.. معلم وطني يرمز إلى الوفاء والتقدير لتضحيات الشعب الكوري والتي كانت سبباً في انطلاقة كوريا نحو التقدم والنجاح والريادة".

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين وتشمل لقاء مع الرئيس مون جيه-إن.

وقال الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة سابقة على "توتير": "وصلت إلى كوريا الصديقة في زيارة متجددة لبلد تجمعنا به علاقات استراتيجية قوية، نتطلع إلى فتح آفاق جديدة من التعاون والشراكات البناءة لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين".

وتهدف زيارة الشيخ محمد بن زايد، على النطاق الواسع، إلى تطوير العلاقات بين البلدين وفقا لما ذكره المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، تشونج واديه.

وطورت الإمارات وكوريا الجنوبية علاقتهما إلى "علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة" أثناء زيارة الرئيس مون إلى الإمارات في مارس/آذار عام 2018.

وقال مكتب الرئاسة: "إن المحادثات بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس مون ستركز على سبل ملموسة وعملية لتطوير العلاقات بين البلدين لتكون علاقة أكثر فائدة متبادلة وموجهة للمستقبل.

يشار إلى أن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي عقدت مع كوريا الجنوبية علاقة استراتيجية خاصة من بين دول الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يعقد الشيخ محمد بن زايد والرئيس مون محادثات غدا، الأربعاء، حيث يتوقع أن يعلنا فيها بيانا مشتركا يقترح فيه الاتجاه المستقبلي للعلاقات الثنائية بين البلدين وفقا للمكتب الرئاسي.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثاني أكبر مزود بالنفط بالنسبة إلى كوريا. وبلغ إجمالي الاستثمارات الكورية في دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 1,9 مليار درهم (511 مليون دولار)، ما يعكس زيادة في التعاون الثنائي في قطاع الأعمال.