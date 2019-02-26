شكرا لقرائتكم خبر عن داخل قطار مصفح.. كيم يصل إلى فيتنام لعقد قمّته الثانية مع ترمب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- أون صباح اليوم الثلاثاء على متن قطاره المصفّح إلى فيتنام حيث سيعقد يومي الأربعاء والخميس قمّته الثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي ختام رحلة طويلة اجتاز خلالها أربعة آلاف كيلومتر توقّف قطار كيم في محطة قطارات دونغ دانغ، البلدة الفيتنامية الحدودية مع الصين والتي سيغادرها على متن سيارة تقلّه إلى العاصمة هانوي، حيث ستجري القمّة.

وتستعدّ العاصمة الفيتنامية لأن تستضيف يومي الأربعاء والخميس هذه القمّة البالغة الأهميّة والتي يأمل ترمب أن تثمر نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

وكان كيم استقلّ قطاره في بيونغ يانغ السبت متوجّهاً في رحلته الطويلة إلى فيتنام عبر الصين. وكانت قوات الأمن الفيتنامية أغلقت محطة القطارات في دونغ دانغ تمهيداً لوصول الزعيم الكوري الشمالي، كما أعلنت إغلاق الطريق السريع المؤدّي من البلدة الحدودية إلى العاصمة هانوي وذلك كي يتسنّى لموكب كيم عبوره بدون عوائق.

وقبيل وصول كيم إلى فيتنام غادر ترمب واشنطن متوجهاً إلى هانوي، مؤكّداً أنّه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

وكان ترمب وكيم عقدا قمة تاريخية في يونيو الماضي في سنغافورة حيث وقّعا على اتفاق مبهم لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.