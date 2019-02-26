ألف "داعشي عراقي" محتجزون لدى "قسد"

الخليج 365/ بغدادأفاد موقع اخباري روسي، اليوم الثلاثاء، بوجود ألف عنصر من تنظيم "داعش" يحملون الجنسية العراقية معتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ونقل موقع "RT" الروسي، عن مصدر استخباراتي عراقي، قوله، إن "عناصر تنظيم داعش الذين سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، سيتم تسليمهم إلى القوات الأمنية العراقية على شكل دفعات"، مبينا أن "عددهم يصل إلى ألف عنصر وجميعهم يحملون الجنسية العراقية".



وأضاف "لا توجد حتى الآن أي معلومات إذا ما كان بين هؤلاء الألف أي من حملة الجنسيات الأجنبية أم لا"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد تسليم دفعة جديدة من عناصر داعش للحكومة العراقية".

وافاد مصدر امني لـ الخليج 365، السبت الماضي، بأن العراق تسلم من قوات سوريا الديمقراطية الدفعة الثانية من عناصر "داعش" الحاملين للجنسية العراقية والبالغ عددهم 231 عنصر، وجاء ذلك بعدما كشف القيادي في الحشد العشائري ب‍محافظة الأنبار قطر العبيدي، الخميس الماضي، عن تسلم القوات الأمنية العراقية 150 عنصراً بتنظيم "داعش" كانوا معتقلين في سوريا لدى قوات سوريا الديمقراطية.

