نتنياهو يعرب عن سعادته لاستقالة ظريف

الخليج 365/ بغدادعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، على ما تردد عن استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وعبر نتنياهو عبر حسابه على موقع "تويتر" عن سعادته باستقالة ظريف.

وقال نتنياهو على تويتر "رحل ظريف. إلي حيث ألقت. ما دُمتُ أنا هنا فلن تمتلك إيران أسلحة نووية".

