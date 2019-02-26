انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يدعو لتفادي التدخل عسكريا بفنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
دعت المتحدثة باسم وزير الخارجية الأوروبية فيدريكا موجريني، اليوم الاثنين، إلى تفادي التدخل العسكري في فنزويلا، مشيرة إلى أن القادة الأوروبيون مستمرون في التواصل مع جميع أطراف الأزمة هناك. وشددت المتحدثة مايا كوتشيانيتش، على أنه ينبغي تجنب التدخل العسكري، في حين يبحث المعارض خوان جوايدو، الذى كان قد أعلن نفسه رئيسا انتقاليا في بوغوتا مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وحلفائه في "مجموعة ليما" عن حل للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو، وإجباره على التنحي عن الحكم.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.فيما أعلن خوان جوايدو، زعيم المعارضة أنه مستعد، إذا اقتضت الضرورة، الموافقة على تدخّل عسكري أمريكي في بلاده
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
فيما أعلن خوان جوايدو، زعيم المعارضة أنه مستعد، إذا اقتضت الضرورة، الموافقة على تدخّل عسكري أمريكي في بلاده لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو وإنهاء الأزمة الإنسانية.
وأرسلت واشنطن هذه المساعدات بناءً على طلب من رئيس البرلمان خوان جوايدو، في حين قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: إن "واشنطن اختلقت الأزمة الإنسانية في فنزويلا لتبرير التدخل في بلاده، في الوقت نفسه أكد زعيم المعارضة أن ما يصل إلى 300 ألف شخص يمكن أن يموتوا إذا لم تصل المساعدات إليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يدعو لتفادي التدخل عسكريا بفنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.