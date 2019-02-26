السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بروكسل بدأ الاتحاد الأوروبي الإجراءات الإدارية لتمديد العقوبات المفروضة على إيران. وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل «إن الأمر يتعلق بتمديد العقوبات المفروضة على مسؤولين إيرانيين بسبب تورطهم في انتهاكات لسجل حقوق الإنسان»، مضيفا أن العقوبات الحالية تنتهي في 13 أبريل وسيتم تمديدها بشكل قانوني.



كانت هذه تفاصيل خبر أوروبا تبدأ إجراءات تمديد العقوبات على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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