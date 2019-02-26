18 ألف رجل أمن لتأمين قمة ترمب وكيم جونج في فيتنام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هانوي، سول

وصل قطار يحمل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى مقاطعة هونان جنوب شرق الصين أمس، قبل توجهه إلى فيتنام اليوم لحضور قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي تقام تحت حراسة نحو 18 ألف رجل أمن، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن المقرر إغلاق حركة المرور على طول الطريق البالغ طوله 170 كلم من الحدود الصينية إلى هانوي، وهو الطريق الذي ينتظر أن يتخذه كيم للوصول إلى آخر رحلته، من السابعة مساء أمس إلى الثانية بعد ظهر اليوم، وفقا لما ذكرته صحيفة نهان دان الفيتنامية.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء اليوم إلى فيتنام من أجل القمة التي ستعقد في 27 و 28 فبراير، تحت حراسة 3 آلاف رجل شرطة و15 ألف جندي فيتنامي للمساعدة في ضمان الأمن.

ولم يصدر أي إعلان عن مكان انعقاد القمة أو الفنادق التي سيقيم فيها كيم وترمب، ولكن شوهد وجود أمني مكثف في فندق ميليا حيث يتوقع على نطاق واسع أن يقيم كيم.

وتم رصد وجود أمني مماثل في فندق ماريوت هانوي حيث يتوقع أن يقيم ترمب. وأقام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في فندق ماريوت خلال زيارته إلى هانوي في مايو 2016.

يذكر أن هذه هي القمة الثانية لكيم وترمب بعد لقائهما في يونيو الماضي في سنغافورة، حيث أكد كيم استعداده لـنزع السلاح النووي بالكامل، لكن الطرفين لم يقدما أي التزامات ملموسة فيما يتعلق بكيفية تفكيك كوريا الشمالية الشيوعية المعزولة دوليا لترسانتها النووية وما ستقدمه الولايات المتحدة في المقابل، وانتقد كيم الولايات المتحدة لمواصلة فرض عقوبات على بلاده منذ المحادثات.

وقالت كوريا الجنوبية إنه من الممكن أن تتوصل الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى اتفاق هذا الأسبوع بشأن بيان يتعلق بإنهاء رسمي للحرب الكورية.