شكرا لقرائتكم روحاني يتمسك بظريف: "في الخط الأمامي بوجه أميركا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزير الخارجية المستقيل محمد جواد #ظريف على ما قاله إنه "صمود الأخير في وجه الضغوط ووقوفه في الخطوط الأمامية للمواجهة".

ويعكس هذا تمسّك روحاني بظريف، الذي تلقى الشكر مع وزير النفط، بيجين زنكنه، ومحافظ البنك المركزي، عبد الناصر همّتي.

وأشار روحاني إلى أن رئيس النظام السوري #بشار_الأسد زار طهران لشكرها على دعمها لسوريا.

ونوّه إلى أن الأسد أشاد بوزارة الخارجية في إيران خلال زيارته.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد عزا في أول تصريح صحافي له عقب استقالته، سبب قراره إلى تغييبه عن لقاءات رئيس النظام السوري بشار الأسد في طهران مع المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال ظريف في تصريحات لموقع "انتخاب" الحكومي إنه "عقب انتشار صور اجتماعات اليوم، لم يعد لجواد ظريف قيمة كوزير الخارجية أمام العالم".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد لاحظت غياب ظريف عن مراسم استقبال رئيس النظام السوري، سواء خلال لقائه مع المرشد خامنئي، حيث حضره كبار المسؤولين، أو لقاء الأسد بروحاني.

وكان لافتاً حضور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في اللقاءين، حيث اعتبر محللون أن هذا يعني أن دفة السياسة الخارجية أصبحت بيد سليماني وبمباركة المرشد بينما تم تهميش ظريف.