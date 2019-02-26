دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دبي (رويترز) - أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الاثنين استقالته من منصبه على صفحته بموقع انستجرام. وكتب ظريف يقول "أعتذر لكم عن كل أوجه القصور... في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية... أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين". (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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