شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد خلف الله يطالب بسرعة الانتهاء من محطات مياه الشرب بنجح حمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب طلب إحاطة إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بشأن عدم تنفيذ محطتان لمياه الشرب بقرى الشاورية والرحمانية والقصر والصياد والقناوية بنجح حمادى بمحافظة قنا.

وقال النائب خالد خلف الله، فى بيان له اليوم، إنه طبقاً للبروتوكول الخاص بالتنفيذ لهذين المشروعين رغم تحديد المساحات المطلوبة لإقامتهما الأمر الذى أدى إلى إنتشار العديد من الأمراض (الكبد والسرطان والكلى ) بسبب تلوث مياه الشرب .

وأضاف " خلف الله " أن أهالى هذه القرى يعانون معاناة شديدة بسبب تلوث مياه الشرب ، واعتمادهم على المياه الجوفية المختلطة بالصرف الصحى .

وطالب خلف الله بسرعة تنفيذ " محطتان لمياه الشرب " بالقرى المدرجة بطلب الإحاطة رحمة بالمواطنين في ظل ما تقوم الدولة من إجراءات للحد من انتشار الأمراض.