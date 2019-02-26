رياض سلامة: بانتظار ان تقر الحكومة اللبنانية بورصة اسواق بيروت

لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال افتتاح المؤتمر الدولي الرابع عشر للبورصات العالمية إلى "أننا بانتظار ان تقر الحكومة اللبنانية بورصة اسواق بيروت على ان تتركز فيها ادوات العرض والطلب بشكل شفاف".

وأشار إلى أن "هيئة الأسواق المالية مستعدّة لترجمة المبادرات كافة لنتائج ملموسة"، مشيراً إلى "انني أتمنى أن تتكلل أعماله بالتوفيق والنجاح".