مخزومي: ستبقى دولة الكويت واحدة من أهم الدول الشقيقة المساندة للبنان

شدد النائب فؤاد مخزومي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ان "التأكيد على أهمية العلاقات اللبنانبة العربية سيبقى دائما من أهم أهدافي، وستبقى دولة الكويت واحدة من أهم الدول الشقيقة المساندة للبنان على كافة الصعد. وقد حضرت أمس احتفال السفارة الكويتية مهنئاً سعادة السفير عبد العال القناعي بالعيد الوطني".

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