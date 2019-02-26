الرئيس عون يلتقي موغيريني في بعبدا

وصلت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن المشترك في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على رأس وفد الى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون.

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