"لابورا" تلتقي أساقفة أبرشية بعلبك وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك

ضمن سلسلة اللقاءات التي تعدّها مع الأساقفة والرؤساء العامين والرئيسات العامات حسب المناطق وبمناسبة مرور ١٠ سنوات على تأسيس جمعية "لابورا"، وبعد خبرتها في العودة الى الدولة وتراكم الأرقام والمعطيات، وطرحِها موضوع الفساد في الدولة ومواجهة التحديات، التي على مجتمعنا المسيحي أن يعرفها ويتحضر لها، التقى وفد من جمعية "لابورا" بزيارة أساقفة محافظة البقاع، على رأسه رئيس اتحاد "أورا" الأب طوني خضره، مجلس أساقفة زحلة والبقاع خلال اجتماعه الدوري، في المطرانية المارونية - زحلة، وحضر اللقاء المطران عصام يوحنا درويش.

وعرضت "لابورا" خلال الإجتماع، ارقام التدريب والتحديات الموجودة مع مدير "معهد التدريب والإعداد الدائم المهندس مارون نجم. وشرح الاب خضره استراتيجية "لابورا" الحالية والمستقبلية وتحدث عن مركز المعلوماتية المتعلقة بالمسح الشامل الوظيفي والوضع المسيحي على الأراضي اللبنانية كافة. هذا وتطرّق العميد المتقاعد خوري إلى واقع المسيحيين في الدولة والسلك العسكري.

كما تخلل الإجتماع مداخلات قيّمة من المطارنة واقتراحات تساهم في تطوير عمل الجمعية، حيث تمنّى السادة الأساقفة التوفيق للجمعية لكي تحقق أهدافها المنشودة.