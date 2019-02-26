لفت الوزير المغربي المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي إلى أن "استقرار المغرب يتطلب أن تأخذ الحكومة من الأغنياء وتعطي للفقراء"، مشيراً إلى "العيوب التي تعتري برامج الدعم الاجتماعي في بلاده وسبل إصلاحها، وسعي الحكومة لدعم الشرائح الأكثر احتياجا من خلال السجل الاجتماعي الموحد، مسلطا الضوء على صعوبات يواجهها المغرب في مكافحة الفساد".
وأشار إلى أنه "للأسف برامج الدعم الاجتماعي لا يستفيد منها الفقراء، ولازال الأغنياء يستفيدون من دعم الدولة لعدد من المواد الاستهلاكية أكثر مما يستفيد الفقراء، ويجب أن نضع حدا لهذا"، لافتاً إلى أن "ثروات البلاد لكل المغاربة، وليست لفئة معينة، ولابد من توزيع عادل لها، وتوجيه صحيح للدعم الاجتماعي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير مغربي: سنعيد توجيه الدعم للشرائح الفقيرة والمتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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