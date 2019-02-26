RT: ألف عنصر من "داعش" يحملون الجنسية العراقية محتجزون لدى "قسد"

كشف مصدر استخباراتي عراقي لوكالة "روسيا اليوم" عن "وجود ألف عنصر من تنظيم "داعش" يحملون الجنسية العراقية معتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مشيراً إلى أن "عناصر تنظيم داعش الذين سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية، سيتم تسليمهم إلى القوات الأمنية العراقية على شكل دفعات"، مبينا أن "عددهم يصل إلى ألف عنصر وجميعهم يحملون الجنسية العراقية".
وأضاف "لا توجد حتى الآن أي معلومات إذا ما كان بين هؤلاء الألف أي من حملة الجنسيات الأجنبية أم لا"، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد تسليم دفعة جديدة من عناصر داعش للحكومة العراقية".
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