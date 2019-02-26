نتانياهو: ما دمت هنا لن تمتلك إيران أسلحة نووية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن "سعادته باستقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف". وأوضح نتانياهو في تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنه "رحل ظريف. إلي حيث ألقت. ما دُمتُ أنا هنا فلن تمتلك إيران أسلحة نووية".

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